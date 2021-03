“Ma quanti soldi!”. Isola dei Famosi, svelati i cachet di Ilary Blasi e opinionisti: cifre proprio da ‘rafinados’ (Di martedì 23 marzo 2021) Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Il programma piace e il pubblico pare apprezzare la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e alle battute taglienti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica. L’ultima in ordine di tempo è quella di Akash Kumar dopo essere stato eliminato al televoto. Come accade a tutti, anche a lui è stata offerta la possibilità di restare a Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Ma la scelta di Akash è stata netta: ha rifiutato anche questa opzione spiazzando tutti e facendo sbottare Ilary Blasi: “”Mi spiace aver dato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’dei. Il programma piace e il pubblico pare apprezzare la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante die alle battute taglienti degliTommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica. L’ultima in ordine di tempo è quella di Akash Kumar dopo essere stato eliminato al televoto. Come accade a tutti, anche a lui è stata offerta la possibilità di restare a Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Ma la scelta di Akash è stata netta: ha rifiutato anche questa opzione spiazzando tutti e facendo sbottare: “”Mi spiace aver dato ...

