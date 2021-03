M5S, Conte rifiuta ‘incarichi d’oro’ e domani vede Letta (Di martedì 23 marzo 2021) Due leader politici, nonché ex premier, a colloquio per rilanciare il confronto tra Pd e M5S, anche in vista delle prossime amministrative. domani il segretario del Partito democratico Enrico Letta e il capo politico ‘in pectore’ del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si vedranno nell’ambito del giro di incontri avviati dal leader dem con le forze politiche alternative al centrodestra. Nelle intenzioni di Conte c’è la volontà di riannodare i fili dell’alleanza col Pd, nel solco di quel percorso comune tracciato quando a capo del Nazareno c’era Nicola Zingaretti. Questo sarà uno dei temi che l’avvocato di Volturara Appula porterà al tavolo dell’incontro con Letta (che, secondo quanto si apprende, dovrebbe tenersi in un luogo ‘neutro’). Nel frattempo Conte continua a lavorare al progetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Due leader politici, nonché ex premier, a colloquio per rilanciare il confronto tra Pd e M5S, anche in vista delle prossime amministrative.il segretario del Partito democratico Enricoe il capo politico ‘in pectore’ del Movimento 5 Stelle Giuseppesi vedranno nell’ambito del giro di incontri avviati dal leader dem con le forze politiche alternative al centrodestra. Nelle intenzioni dic’è la volontà di riannodare i fili dell’alleanza col Pd, nel solco di quel percorso comune tracciato quando a capo del Nazareno c’era Nicola Zingaretti. Questo sarà uno dei temi che l’avvocato di Volturara Appula porterà al tavolo dell’incontro con(che, secondo quanto si apprende, dovrebbe tenersi in un luogo ‘neutro’). Nel frattempocontinua a lavorare al progetto ...

Advertising

fanpage : Sondaggi, plebiscito per Conte: 70% elettori del M5s lo vuole come nuovo leader pentastellato - fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - carlosibilia : #Italiapiù2050 è l'evoluzione del Think tank Parole Guerriere e si muoverà nel solco tracciato da Grillo per il M5S… - Gaetano07077696 : RT @carlosibilia: #Italiapiù2050 è l'evoluzione del Think tank Parole Guerriere e si muoverà nel solco tracciato da Grillo per il M5S guida… - ROMINA70672119 : RT @Homo_novus1: Dalila Nesci, la deputata M5s che fa saltare i piani di Beppe Grillo e Giuseppe Conte: 'Italia più 2050', è un complotto?… -