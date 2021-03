Lutto per Christian De Sica: è morta la sorella Emilia (Di martedì 23 marzo 2021) Lutto per Christian De Sica. È morta la sorella Emilia, 83 anni, primogenita di Vittorio De Sica. “Ciao Emi,mi mancherai”, ha scritto l’attore romano in un post pubblicato sui suoi canali social, dando così l’addio a sua sorella. Prima figlia dell’attore Vittorio, Emi De Sica aveva 83 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 marzo 2021)perDe. Èla, 83 anni, primogenita di Vittorio De. “Ciao Emi,mi mancherai”, ha scritto l’attore romano in un post pubblicato sui suoi canali social, dando così l’addio a sua. Prima figlia dell’attore Vittorio, Emi Deaveva 83 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BfcOfficialPage : Il Bologna Fc 1909 partecipa al lutto della famiglia e dei colleghi per la scomparsa del dottor Stefano Stilli, dir… - teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. - Angy92966493 : #exrosmello per chi se lo fosse dimenticata il gioco è finito non esistono dinamiche nomination ma persone è queste… - sportli26181512 : Catania in lutto, addio a Stefania Sberna, per 30 anni voce rossazzurra: Catania in lutto, addio a Stefania Sberna,… - NewSicilia : Il #CalcioCatania ricorda la storica voce dello stadio Angelo Massimino. In occasione del match con la #Cavese è st… -