Lutto per Christian De Sica: è morta la sorella Emilia. Aveva 83 anni (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi 23 marzo grande dolore in casa De Sica: Christian perde la sorella Emi che si è spenta all’età di 83 anni Sono ore di profondo dolore e commozione per Christian De Sica. Oggi è venuta a mancare la sorella Emilia, figlia del padre Vittorio e dell’attrice torinese Giuditta Rissone, sua prima moglie. A dare la notizia è stato il critico cinematografico Enrico Magrelli con un tweet. Magrelli ha postato la foto di Emilia con il padre Vittorio, attore e regista italiano tra i più amati di tutti i tempi, e ha scritto “RIP Emi De Sica”. Emilia De Sica, conosciuta come Emi, si è spenta all’età di 83 anni ed era la primogenita del regista e attore. Infatti, Vittorio De ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi 23 marzo grande dolore in casa Deperde laEmi che si è spenta all’età di 83Sono ore di profondo dolore e commozione perDe. Oggi è venuta a mancare la, figlia del padre Vittorio e dell’attrice torinese Giuditta Rissone, sua prima moglie. A dare la notizia è stato il critico cinematografico Enrico Magrelli con un tweet. Magrelli ha postato la foto dicon il padre Vittorio, attore e regista italiano tra i più amati di tutti i tempi, e ha scritto “RIP Emi De”.De, conosciuta come Emi, si è spenta all’età di 83ed era la primogenita del regista e attore. Infatti, Vittorio De ...

Advertising

RaiSport : Giovedì a Parma, prima di Italia-Irlanda del Nord, sarà l'occasione per il ricordo degli #Azzurri scomparsi negli u… - BfcOfficialPage : Il Bologna Fc 1909 partecipa al lutto della famiglia e dei colleghi per la scomparsa del dottor Stefano Stilli, dir… - teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. - qui_si : Catania in lutto: muore la storica speaker ufficiale del calcio Catania, Stefania Sberna, ha raccontato mille emoz… - positanonews : #Condoglianze #Copertina Cilento in lutto per la morte di Giuseppe Tarallo -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Addio Vera Butali, il cordoglio di Confcommercio Insieme hanno fatto moltissimo per questa città e la nostra categoria. Con lei se ne va un pezzo di storia di Arezzo e un pezzo di noi?". "Con la sua presenza e attività nel gruppo Terziario Donna ...

I bancarellai fanno un flash mob sotto la Torre Gli ambulanti del Duomo scendono in piazza, con il sostegno della Confesercenti Toscana Nord, per ... pochi mesi prima del loro sgombero, quando esposero la bandiera rossocrociata listata a lutto. "...

Gli alpini in lutto per la morte del generale Vittorino Baraldi Il Messaggero Veneto Lutto per Christian De Sica: è morta la sorella Emilia. Aveva 83 anni Oggi 23 marzo grande dolore in casa De Sica: Christian perde la sorella Emi che si è spenta all'età di 83 anni.

Cabras in lutto: a quasi 105 anni è morta la donna più anziana del paese Cabras in lutto per la morte della donna più anziana del paese. Si tratta di Maria Camedda, che il prossimo 12 aprile avrebbe compiuto 105 anni. Per pochi giorni quindi non è riuscita a spegnere le ...

Insieme hanno fatto moltissimoquesta città e la nostra categoria. Con lei se ne va un pezzo di storia di Arezzo e un pezzo di noi?". "Con la sua presenza e attività nel gruppo Terziario Donna ...Gli ambulanti del Duomo scendono in piazza, con il sostegno della Confesercenti Toscana Nord,... pochi mesi prima del loro sgombero, quando esposero la bandiera rossocrociata listata a. "...Oggi 23 marzo grande dolore in casa De Sica: Christian perde la sorella Emi che si è spenta all'età di 83 anni.Cabras in lutto per la morte della donna più anziana del paese. Si tratta di Maria Camedda, che il prossimo 12 aprile avrebbe compiuto 105 anni. Per pochi giorni quindi non è riuscita a spegnere le ...