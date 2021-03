Lutto nel giornalismo | morta Stefania Sberna | aveva solo 54 anni

(Di martedì 23 marzo 2021) La giornalista e speaker catanesesi è spenta quest’oggi, lasciando un grande vuoto nel mondo delcalcistico Oggi è un giorno triste per la città di Catania e la sua squadra di calcio perché la giornalistaquest’oggi a 54. La donna ha lavorato per tantissimianche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Lutto nel mondo del giornalismo, se ne è andato Mario Sarzanini - infoitsport : Lutto nel basket: è morto Elgin Baylor, vera e propria leggenda dei Lakers - MeridioNews : Lutto nel giornalismo, morta a 55 anni Stefania Sberna La sua voce legata per sempre ai successi del Catania - fight_shield : Lutto nel pugilato: è venuto a mancare il Maestro Luigi Tassi. - radioalfa : Lutto nel mondo della politica. Scompare a 73anni l'ex sindaco di Montecorice, Giuseppe Tarallo -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Genova24.it

...si suicidarono (fu proclamato ilnazionale) e cominciò la maledizione dei mondiali in Brasile. Infatti 64 anni dopo, la storia lo condannava di nuovo. Ma di questo ne parleremo in seguito....Nella serata di martedì 23 marzo è arrivata la notizia di un drammaticoper l'attore Christian De Sica: è infatti morta la sorella Emilia, primogenita di Vittorio De ...dell'attore nato a Sora...Giorno di lutto per il Catania. A 54 anni è morta Stefania Sberna, storica speaker degli etnei allo stadio Massimino. L'ha salutata lo stesso club rossazzurro con un messaggio toccante. "Oggi ci lasci ...Catania - La nota della società Catania Calcio sulla scomparsa della giornalista e speaker dello Stadio Massimino Stefania Sberna. «Oggi ci lascia Stefania Sberna, che al suo amatissimo Calcio Catania ...