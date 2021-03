L’Ue ammette: fregati da Astrazeneca, sottoconsegna il vaccino, parte l’azione legale (Di martedì 23 marzo 2021) E alla fine la Ue è costretta ad ammettere di essere stata fregata da Astrazeneca. Che continua a “sottoconsegnare” le dosi di vaccino anti-Covid che si era impegnata a fornire alL’Ue. E sta mettendo “in difficoltà” diversi Paesi europei. Che avevano fondato la loro strategia vaccinale proprio sul siero della casa anglosvedese. Pertanto, ora la Commissione avvierà “azioni legali” nei confronti della multinazionale guidata da Pascal Soriot. E avrà una “discussione aperta” con i principali “partner internazionali” per assicurare “reciprocità” nell’export delle dosi. La Ue è costretta a correre a ripari, insomma. E il vicepresidente della Commissione, il polacco Maros Sefcovic, si presenta in conferenza stampa, a Bruxelles al termine del Consiglio Affari Generali, per ammettere la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) E alla fine la Ue è costretta adre di essere stata fregata da. Che continua a “re” le dosi dianti-Covid che si era impegnata a fornire al. E sta mettendo “in difficoltà” diversi Paesi europei. Che avevano fondato la loro strategia vaccinale proprio sul siero della casa anglosvedese. Pertanto, ora la Commissione avvierà “azioni legali” nei confronti della multinazionale guidata da Pascal Soriot. E avrà una “discussione aperta” con i principali “partner internazionali” per assicurare “reciprocità” nell’export delle dosi. La Ue è costretta a correre a ripari, insomma. E il vicepresidente della Commissione, il polacco Maros Sefcovic, si presenta in conferenza stampa, a Bruxelles al termine del Consiglio Affari Generali, perre la ...

