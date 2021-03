Ludovica Martino intervista i suoi colleghi | quanto è difficile uscire dai propri personaggi?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 marzo 2021) La giovane, madrina dell'Ultrapop Festival 2021, ha volutore dueattori, Rocco Fasano e Fotinì Peluso e tra le domande che ha fatto, ce n'è stata una molto interessante in merito ai loro. La madrina dell'Ultrapop Festival 2021,, ha fatto un'a sorpresa ai, Rocco Fasano e Fotinì Peluso e tra gli argomenti toccati durante la diretta, si è parlato anche di come facciano i due attori addai loro. Per "vendicarsi" di tutte le interviste concesse negli ultimi tempi,questa volta ha voluto indossare lei i panni della ...