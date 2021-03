Luca Manfredi ha conosciuto la sorellastra al funerale di papà Nino (Di martedì 23 marzo 2021) In questi giorni ricordiamo tutti Nino Manfredi, per i 100 anni dalla sua nascita, ed è soprattutto il figlio, Luca Manfredi, a parlare di lui. A Oggi è un altro giorno racconta anche delle sue debolezze, perché è noto che Nino Manfredi ha avuto una figlia da una donna che non era sua moglie. Luca ha conosciuto la sorellastra il giorno del funerale dell’attore, un incontro che non si aspettava in quel giorno così doloroso. La madre è sempre stata bravissima a gestire un papà che di certo aveva varie occasioni per tradire ma non è di questo che vuole parlare Luca nella sua intervista. A domanda però risponde e racconta della sua sorellastra che vive in Ungheria: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) In questi giorni ricordiamo tutti, per i 100 anni dalla sua nascita, ed è soprattutto il figlio,, a parlare di lui. A Oggi è un altro giorno racconta anche delle sue debolezze, perché è noto cheha avuto una figlia da una donna che non era sua moglie.halail giorno deldell’attore, un incontro che non si aspettava in quel giorno così doloroso. La madre è sempre stata bravissima a gestire unche di certo aveva varie occasioni per tradire ma non è di questo che vuole parlarenella sua intervista. A domanda però risponde e racconta della suache vive in Ungheria: ...

