Luca Manfredi, chi è la moglie Michela Trevisan: età, lavoro, vita privata (Di martedì 23 marzo 2021) Gossip Luca Manfredi moglie, conosciamo meglio Michela Trevisan, la seconda compagna di vita del figlio di Nino dopo Nancy Brilli. Luca Manfredi moglie, lei è Michela Trevisan. E con il figlio di Nino Manfredi fa coppia fissa ormai da lungo tempo. I due sono marito e moglie sin dal 2005 e hanno avuto anche due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Gossip, conosciamo meglio, la seconda compagna didel figlio di Nino dopo Nancy Brilli., lei è. E con il figlio di Ninofa coppia fissa ormai da lungo tempo. I due sono marito esin dal 2005 e hanno avuto anche due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SimonaCroisette : RT @altrogiornorai1: “L’affetto me lo dimostrava sporadicamente” Luca Manfredi ricorda la sua infanzia con il padre #NinoManfredi #OggièUn… - fedram67 : RT @Simona_Ti: Tenero e delicato il ricordo di Luca Manfredi del suo papà.?? #NinoManfredi #OggiEUnAltroGiorno #Rai1 - Ema_poet : RT @falcions85: incredibile come la voce di luca manfredi ricordi per larghi tratti quella di nino e come anche le movenze e gli sguardi (c… - altrogiornorai1 : RT @falcions85: incredibile come la voce di luca manfredi ricordi per larghi tratti quella di nino e come anche le movenze e gli sguardi (c… - falcions85 : incredibile come la voce di luca manfredi ricordi per larghi tratti quella di nino e come anche le movenze e gli sg… -