Lombardia e Lazio zona arancione prima di Pasqua? Nuovo decreto Covid in arrivo, proroghe al 15 aprile escluse (Di martedì 23 marzo 2021) La curva dei contagi da coronavirus in Italia sembra in lieve flessione negli ultimi giorni, ma le vittime sono ancora tantissime, 551 in 24 ore, mai così tante dal 19 gennaio, quando furono... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 marzo 2021) La curva dei contagi da coronavirus in Italia sembra in lieve flessione negli ultimi giorni, ma le vittime sono ancora tantissime, 551 in 24 ore, mai così tante dal 19 gennaio, quando furono...

petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - riotta : Sui vaccini Lazio batte Lombardia a mani basse. Bravo @nzingaretti - fanpage : Vaccinazioni prenotabili e per fasce d'età. Mentre la Lombardia arranca, la strategia del Lazio si sta dimostrando… - ivan71439634 : RT @MarioSi36875732: Anche oggi i vari telegiornali hanno dato l'idea che la Lombardia sia una regione di merda governata da politici di me… - divorex82 : RT @ElioLannutti: Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana indietro… -