Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia’s Got Talent (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che su Instagram ha anche spiegato che non condurrà la finale di Italia’s Got Talent. “Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro. Ho atteso prima di dirlo perché speravo fino all’ultimo che le cose sarebbero cambiate. Giorni fa sono risultata positiva al Covid, quindi non potrò esserci nella finale di Italia’s Got Talent”. Lo scorso anno la presentatrice e cantante non aveva preso parte alla finalissima del programma perché in quei giorni aveva dato alla luce il primo figlio, Teo. Questa volta però a tenerla lontana dagli studi televisivi non sarà un lieto evento, bensì il ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)è risultataal. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che su Instagram ha anche spiegato che non condurrà ladiGot. “Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro. Ho atteso prima di dirlo perché speravo fino all’ultimo che le cose sarebbero cambiate. Giorni fa sono risultataal, quindi non potrò esserci nelladiGot”. Lo scorso anno la presentatrice e cantante non aveva preso parte alla finalissima del programma perché in quei giorni aveva dato alla luce il primo figlio, Teo. Questa volta però a tenerla lontana dagli studi televisivi non sarà un lieto evento, bensì il ...

Advertising

italiaserait : Lodovica Comello ha il Covid, non parteciperò alla finale di Italia’s got talent - bacicch : @martacagnola @Anna__polly @IlContiAndrea E invece una Lodovica Comello? Giovane, eclettica, con esperienza... No? - baeyu_bring_it : RT @OhComelloBR: Lodovica Comello's power. ?? - G_Bislacco : RT @gamescore_it: Animal Crossing: New Horizons, Lodovica Comello diventa la nuova testimonial del gioco! - - DardiValentina : RT @gamescore_it: Animal Crossing: New Horizons, Lodovica Comello diventa la nuova testimonial del gioco! - -