Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia's Got Talent. Ecco chi la sostituisce (Di martedì 23 marzo 2021) Italia's Got Talent, Lodovica Comello positiva al Covid non ci sarà per la finale, al suo posto Enrico Papi. Italia's Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, arriva all'... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021)'s Gotalnon ci sarà per la, al suo posto Enrico Papi.'s Got, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, arriva all'...

Advertising

SkyTG24 : Lodovica Comello positiva al Covid non presenterà la finale di Italia’s Got Talent - StraNotizie : Lodovica Comello ha il Covid, salta la finale di Italia’s Got Talent: ecco chi prenderà il suo posto… - BITCHYFit : Lodovica Comello ha il Covid, salta la finale di Italia’s Got Talent: ecco chi prenderà il suo posto - DSpettacolo : Lodovica Comello annuncia su Instagram di dover saltare l'appuntamento in Tv perché risultata positiva al Covid. La… - MondoTV241 : Lodovica Comello ha il Covid19, salterà Italia's Got Talent. Al suo posto Enrico Papi #ItaliasGotTalent #EnricoPapi -