Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia's Got Talent. Al suo posto Enrico Papi

Italia's Got Talent, Lodovica Comello positiva al Covid non ci sarà per la finale, al suo posto Enrico Papi. Italia's Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, arriva all'atto conclusivo. La finale va in onda, in diretta dagli studi di Cinecittà, a Roma, domani, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30 su TV8, e come da tradizione, in simulcast anche su Sky Uno. Un gradito ritorno sul palco di Italia's got Talent: a condurre la finale sarà Enrico Papi, già giudice d'eccezione nell'ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello è risultata positiva al Covid.

