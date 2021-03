Lodovica Comello positiva al Covid non condurrà la finale di Italia’s Got Talent (Di martedì 23 marzo 2021) Due strade parallele che sembrano non incontrarsi mai quelle delle finali di Italia’s Got Talent e la presentatrice del Talent show Ludovica Comello. Già lo scorso anno non ha potuto condurre la finale perché era incinta e proprio in concomitanza con l’ultima puntata, in diretta, ha dovuto partorire e non ha potuto, giustamente, presenziare. Per quanto riguarda la finale di Italia’s Got Talent 2021, invece, il motivo sembra essere diverso. La Comello, infatti, è risultata positiva al Covid-19 e per questo non potrà essere nello studio del Talent show nella diretta di domani, mercoledì 24 marzo 2021. A dare la notizia della positività al Coronavirus è stata proprio la 30enne friuliana ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 marzo 2021) Due strade parallele che sembrano non incontrarsi mai quelle delle finali diGote la presentatrice delshow Ludovica. Già lo scorso anno non ha potuto condurre laperché era incinta e proprio in concomitanza con l’ultima puntata, in diretta, ha dovuto partorire e non ha potuto, giustamente, presenziare. Per quanto riguarda ladiGot2021, invece, il motivo sembra essere diverso. La, infatti, è risultataal-19 e per questo non potrà essere nello studio delshow nella diretta di domani, mercoledì 24 marzo 2021. A dare la notizia della positività al Coronavirus è stata proprio la 30enne friuliana ...

