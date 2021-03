Lodovica Comello positiva al Covid: non ci sarà nella finale di Italia’s Got Talent (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello è risultata positiva al Covid. La celebre conduttrice di Italia’s Got Talent ha annunciato la notizia sul proprio profilo Instagram qualche ora fa. Per il secondo anno di fila, dunque, non potrà presentare la finale del programma, come ha affermato con amarezza. Ma ha tenuto a tranquillizzare i propri fan, dichiarando che la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021)è risultataal. La celebre conduttrice diGotha annunciato la notizia sul proprio profilo Instagram qualche ora fa. Per il secondo anno di fila, dunque, non potrà presentare ladel programma, come ha affermato con amarezza. Ma ha tenuto a tranquillizzare i propri fan, dichiarando che la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

