Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia's Got Talent: positiva al Covid (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello ha atteso fino all'ultimo prima di dare la notizia perché qualche giorno fa è risultata positiva al Covid ma sperava che non fosse così (foto). Domani sera Lodovica Comello salterà la finale di Italia's Got Talent, non potrà condurre l'atteso show. E' ovviamente molto dispiaciuta ma sa anche di essere fortunata perché sta bene nonostante il contagio. Il dispiacere è per l'assenza sul palco per la seconda volta, solo che l'anno scorso era per un evento ben diverso, era in dolce attesa. "Per la serie mai una gioia e la vita mi sorride" commenta spiegando che ha avuto solo un po' di febbre, che ha continuato a fare tamponi con la speranza che non fosse vero e che alla fine il risultato fosse negativo.

