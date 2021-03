Lodovica Comello ha il Covid, non parteciperò alla finale di Italia’s got talent (Di martedì 23 marzo 2021) Per il secondo anno di fila Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia’s got talent. Se lo scorso anno l’assenza era dovuta all’imminente parto, questa volta il motivo è di tutt’altro tenore: la conduttrice è infatti risultata positiva al Covid. L’annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, nel quale la show girl ha annunciato l’assenza dal programma. “Alcuni giorni fa sono risultata positiva al Covid, ieri l’ennesimo tampone ha dato esito negativo. Quindi, nonostante la speranza di farcela, domani, per il secondo anno consecutivo, non presenterò la finale di Italia’s got talent”, ha detto sui social network. Nonostante la solita ironia Lodovica Comello non ha saputo ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Per il secondo anno di filanon condurrà ladigot. Se lo scorso anno l’assenza era dovuta all’imminente parto, questa volta il motivo è di tutt’altro tenore: la conduttrice è infatti risultata positiva al. L’annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, nel quale la show girl ha annunciato l’assenza dal programma. “Alcuni giorni fa sono risultata positiva al, ieri l’ennesimo tampone ha dato esito negativo. Quindi, nonostante la speranza di farcela, domani, per il secondo anno consecutivo, non presenterò ladigot”, ha detto sui social network. Nonostante la solita ironianon ha saputo ...

Advertising

DardiValentina : RT @TwitGinger: Lodovica Comello è il nuovo testimonial di Animal Crossing su Nintendo Switch! - italiaserait : Lodovica Comello ha il Covid, non parteciperò alla finale di Italia’s got talent - bacicch : @martacagnola @Anna__polly @IlContiAndrea E invece una Lodovica Comello? Giovane, eclettica, con esperienza... No? - baeyu_bring_it : RT @OhComelloBR: Lodovica Comello's power. ?? - G_Bislacco : RT @gamescore_it: Animal Crossing: New Horizons, Lodovica Comello diventa la nuova testimonial del gioco! - -