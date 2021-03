Lockdown duro in Germania fino al 18 aprile: Merkel vuole chiudere anche i supermercati 5 giorni (Di martedì 23 marzo 2021) La è ancora in piena . Tanto che Angela Merkel avrebbe raggiunto un accordo a 4 per un ancora più duro, con la chiusura totale dei negozi, compresi i supermercati, per almeno 5 giorni nella prima ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) La è ancora in piena . Tanto che Angelaavrebbe raggiunto un accordo a 4 per un ancora più, con la chiusura totale dei negozi, compresi i, per almeno 5nella prima ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - LaStampa : Germania, Merkel impone il lockdown duro per Pasqua: “Situazione molto grave” - RengaOfficial : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del Covid, perché esattamente un anno fa, il 18 marz… - infoitinterno : Coronavirus, la Germania vara per Pasqua il lockdown più duro dall'inizio della pandemia fino al 5 aprile - mastrobradipo : Coronavirus, la #Germania vara per Pasqua il lockdown più duro dall'inizio della pandemia fino al 5 aprile. #Merkel… -