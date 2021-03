LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona, EuroCup in DIRETTA: tutto pronto, quarti di finale al via! (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 QUINTETTO Badalona – Bassas, Ventura, Lopez-Aristotegui, Brodziansky, Tomic. 20.40 QUINTETTO Virtus – Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Tessitori. 20.30 A guidare il roster stellare delle V Nere ci saranno l’MVP della Regular Season Milos Teodosic, l’MVP del Top 16 Vince Hunter e il capocannoniere Marco Belinelli. 20.25 La Virtus Bologna arriva a quest’appuntamento con i favori del pronostico: la squadra allenata da Sasha Djordjevic è stata finora impeccabile in stagione (16 vittorie in altrettanti incontri) e avrà il vantaggio del fattore campo eventualmente per tutto il prosieguo della competizione. 20.20 Quello di stasera sarà il primo atto di un confronto che sarà al meglio delle tre partite e garantirà alla ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 QUINTETTO– Bassas, Ventura, Lopez-Aristotegui, Brodziansky, Tomic. 20.40 QUINTETTO– Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Tessitori. 20.30 A guidare il roster stellare delle V Nere ci saranno l’MVP della Regular Season Milos Teodosic, l’MVP del Top 16 Vince Hunter e il capocannoniere Marco Belinelli. 20.25 Laarriva a quest’appuntamento con i favori del pronostico: la squadra allenata da Sasha Djordjevic è stata finora impeccabile in stagione (16 vittorie in altrettanti incontri) e avrà il vantaggio del fattore campo eventualmente peril prosieguo della competizione. 20.20 Quello di stasera sarà il primo atto di un confronto che sarà al meglio delle tre partite e garantirà alla ...

