LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 80-75, EuroCup in DIRETTA: gli emiliani soffrono ma portano a casa gara-1! (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.46 Il top scorer del match è Marco Belinelli, che chiude con 24 punti (3/4 dall’arco e 13/14 ai liberi). Doppia doppia per Milos Teodosic (11 punti e 10 assist), finisce in doppia cifra anche Julian Gamble (10 punti). Dall’altra parte Badalona desta un’ottima impressione, in particolare Xabi Lopez-Arostegui, autore di 20 punti e 6 assist. 22.44 Vittoria importante per la Virtus Bologna che soffre ma batte il Joventut Badalona per 80-75 e si aggiudica la gara-1 dei quarti di finale. Bella sfida alla “Segafredo Arena”, equilibrata dall’inizio alla fine e decisa da un ottimo ultimo periodo ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48 Chiudiamo qui la nostra. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.46 Il top scorer del match è Marco Belinelli, che chiude con 24 punti (3/4 dall’arco e 13/14 ai liberi). Doppia doppia per Milos Teodosic (11 punti e 10 assist), finisce in doppia cifra anche Julian Gamble (10 punti). Dall’altra partedesta un’ottima impressione, in particolare Xabi Lopez-Arostegui, autore di 20 punti e 6 assist. 22.44 Vittoria importante per lache soffre ma batte ilper 80-75 e si aggiudica la-1 dei quarti di finale. Bella sfida alla “Segafredo Arena”, equilibrata dall’inizio alla fine e decisa da un ottimo ultimo periodo ...

