LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 75-68, EuroCup in DIRETTA: gli emiliani accelerano nell'ultimo quarto (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-74 Solo 1/2 in lunetta per Teodosic. quarto fallo di Bassas, due liberi in arrivo per Teodosic. 1'36" alla sirena. 77-74 Tomic ricuce immediatamente il gap. 77-72 CHE CANESTRO DI BELINELLI! Buttandosi indietro l'azzurro trova due punti pesanti. 75-72 2/2 di Bassas in lunetta. 2'30" alla fine. Tomic sbaglia il libero supplementare. 75-70 Tomic segna e subisce anche il fallo di Hunter. 75-68 2/2 in lunetta per Vince Hunter. Problema al dito per Teodosic che esce momentaneamente dal campo. 73-68 Penetrazione di Pajola, Hunter appoggia al vetro il +5. Timeout Badalona. 71-68 Ricci dall'angolo! Il capitano si sblocca finalmente dall'arco! 68-68 Assist di Pajola, Teodosic scrive la nuova parità. 66-68 Bomba dall'angolo di Lopez-Arostegui. 66-65 Gran tripla di Teodosic! La ...

