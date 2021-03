LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 63-63, EuroCup in DIRETTA: parità a fine terzo quarto, si decide tutto negli ultimi 10? (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine terzo quarto: Virtus Bologna-Joventut Badalona 63-63 Il tentativo di Hunter viene respinto dal ferro e dall’altra parte Dimitrijevic non ha il tempo per tirare. 63-63 Palla persa in uscita da Badalona, Hunter viene pescato solo sotto canestro e schiaccia in comodità. 61-63 Grande assist di Dimitrijevic, canestro facile per Birgander. 61-61 2/2 di Teodosic ai liberi. Parziale di 7-0 per la Virtus, di nuovo parità. 59-61 Ancora Hunter, stavolta con penetrazione e appoggio al vetro. 57-61 La replica immediata dall’arco è firmata Vince Hunter! 54-61 Bassas sfrutta una disattenzione della difesa di casa e piazza un’altra tripla. 54-58 Ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-63 Il tentativo di Hunter viene respinto dal ferro e dall’altra parte Dimitrijevic non ha il tempo per tirare. 63-63 Palla persa in uscita da, Hunter viene pescato solo sotto canestro e schiaccia in comodità. 61-63 Grande assist di Dimitrijevic, canestro facile per Birgander. 61-61 2/2 di Teodosic ai liberi. Parziale di 7-0 per la, di nuovo. 59-61 Ancora Hunter, stavolta con penetrazione e appoggio al vetro. 57-61 La replica immediata dall’arco è firmata Vince Hunter! 54-61 Bassas sfrutta una disattenzione della difesa di casa e piazza un’altra tripla. 54-58 Ancora ...

