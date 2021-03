LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 41-44, EuroCup in DIRETTA: catalani avanti a fine primo tempo (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Sono arrivati i quarti di finale e l’aumentare della posta in palio si è potuto ampiamente notare in questo primo tempo della “Segafredo Arena”. Nervosismo, frenesia, equilibrio, errori da una parte e dall’altra: dopo 20? Badalona è avanti di tre lunghezze. fine primo tempo: Virtus Bologna-Joventut Badalona 41-44 41-44 Belinelli si guadagna e trasforma tre tiri liberi. 38-44 Anche Dimitrijevic fa 2/2 in lunetta. 38-42 2/2 ai liberi anche per Pajola. 36-42 2/2 in lunetta per Belinelli. 34-42 Altra bomba di Lopez-Arostegui, massimo vantaggio Badalona. 34-39 Dawson riceve da Tomic e segna il +5. 34-37 Altra ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 Sono arrivati i quarti di finale e l’aumentare della posta in palio si è potuto ampiamente notare in questodella “Segafredo Arena”. Nervosismo, frenesia, equilibrio, errori da una parte e dall’altra: dopo 20?di tre lunghezze.41-44 41-44 Belinelli si guadagna e trasforma tre tiri liberi. 38-44 Anche Dimitrijevic fa 2/2 in lunetta. 38-42 2/2 ai liberi anche per Pajola. 36-42 2/2 in lunetta per Belinelli. 34-42 Altra bomba di Lopez-Arostegui, massimo vantaggio. 34-39 Dawson riceve da Tomic e segna il +5. 34-37 Altra ...

