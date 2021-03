LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 20-22, EuroCup in DIRETTA: tanto nervosismo, primo quarto equilibrato (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo quarto: Virtus Bologna-Joventut Badalona 20-22 20-22 Gran canestro di Dimitrijevic. 20-20 1/2 ai liberi per il n.44 della Virtus. Tantissimi i falli di Badalona, stavolta in lunetta andrà Teodosic. 19-20 1/2 ai liberi per Gamble. 18-20 Belinelli stavolta amministra il libero. Altro fallo tecnico, stavolta il colpevole è Birgander. 17-20 Ripartenza veloce di Badalona, Morgan si fa trovare pronto col tap-in dopo l’errore di Dimitrijevic. 17-18 Belinelli fa 2/3 in lunetta. Fallo tecnico fischiato a Ribas (già il terzo personale per lui). 15-18 Ribas passa sul blocco e piazza la tripla. 15-15 La Virtus replica con il 2/2 di Pajola. 13-15 ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE20-22 20-22 Gran canestro di Dimitrijevic. 20-20 1/2 ai liberi per il n.44 della. Tantissimi i falli di, stavolta in lunetta andrà Teodosic. 19-20 1/2 ai liberi per Gamble. 18-20 Belinelli stavolta amministra il libero. Altro fallo tecnico, stavolta il colpevole è Birgander. 17-20 Ripartenza veloce di, Morgan si fa trovare pronto col tap-in dopo l’errore di Dimitrijevic. 17-18 Belinelli fa 2/3 in lunetta. Fallo tecnico fischiato a Ribas (già il terzo personale per lui). 15-18 Ribas passa sul blocco e piazza la tripla. 15-15 Lareplica con il 2/2 di Pajola. 13-15 ...

