LIVE – Virtus Bologna-Badalona 38-42, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 23 marzo 2021) Segafredo Virtus Bologna e Joventut Badalona si sfidano in gara-1 dei quarti di finale di Eurocup 2020/2021. La competizione ha visto finora le V nere grandi protagoniste nel torneo, in entrambe le fasi a gruppi la squadra di Djordjevic ha dominato le avversarie e si è candidata come una delle favorite alla vittoria finale. Martedì 23 marzo alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-JOVENTUT Badalona 38-42 20? – Belinelli e Pajola trovano punti preziosi dalla linea della carità: 38-42. 19? – Terza tripla per Lopez-Arostegui, 15 punti per lui: 34-42. 18? – Continua il parziale Joventut, a segno Dawson: 34-39. 18? – La seconda tripla di Bassas ...

