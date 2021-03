LIVE Conegliano-Novara 2-0 | Champions League volley in DIRETTA Venete in finale! Che fatica nel secondo set | 25-23

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23E’ IN!!! La chiude Egonu con una diagonale da zona 2. Lesaranno a Verona 24-23 Aceeeeeeeeeeeeee Hancoooooooooock 24-22 Vincente Bosetti da zona 2 24-21 Muroooooooooooooo Hiiiiiiiiiiiiiiiiiill 23-21 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr 22-21 Mano out Egonu da zona 4 21-21 Mano out di Bosetti da zona 4 21-20 Parallela di Adams da zona 4 20-20 Vincente Bosetti da zona 4 20-19 Errore al servizio Herbots 19-19 Sulle mani del muro a tre Bosetti vincente da zona 4 18-19 Aceeeeeeeee Herbooooooooooots 19-17 Murooooooooooooooo Washingtoooooooooooooooooon 19-16 Murooooooooooooooo Washingtooooooooooon 19-15 Mano out di Herbots, appena entrata, da zona 4 19-14 Out Daalderop da zona 4,si avvicina alla finale 18-14 ...