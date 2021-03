Lite tra Walter Zenga e Cecchi Paone: volano insulti in diretta [VIDEO] (Di martedì 23 marzo 2021) Momenti di grande tensione tra l’allenatore Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone, l’episodio si è verificato durante la trasmissione ‘Live non è la D’Urso‘, programma di canale 5. Sono volati pesanti insulti e sono in arrivo querele. L’allenatore ha parlato dell’argomento vaccini e confermato di aver ricevuto un vaccino cinese non ancora approvato dall’Ema: “ho scelto quello cinese perché è il più disponibile qui a Dubai. L’ho scelto perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l’epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c’è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Momenti di grande tensione tra l’allenatoree Alessandro, l’episodio si è verificato durante la trasmissione ‘Live non è la D’Urso‘, programma di canale 5. Sono volati pesantie sono in arrivo querele. L’allenatore ha parlato dell’argomento vaccini e confermato di aver ricevuto un vaccino cinese non ancora approvato dall’Ema: “ho scelto quello cinese perché è il più disponibile qui a Dubai. L’ho scelto perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l’epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c’è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le ...

Advertising

CalcioWeb : Pesantissima lite in diretta televisiva tra #WalterZenga e #CecchiPaone [VIDEO] - yo20213 : RT @RagBarba: Ragazzeeee preghiamo tutte insieme affinché la lite tra Gino e il silicone ambulante sia vera ... così termina il ?????? - coipantaleopa : non avete idea della barca di punti che farò al fantaamici per questa lite tra rosa, leonardo, serena e sangio - HAPPVLY : io comunque continuo a non capire perché tra army e directioners ci sia sta lite... io vivo con un army (mia sorell… - Olindo13048002 : @ItalicaTestudo Che goduria la lite tra due dei personaggi più squallidi e antipatici dell'italico teatrino! -

Ultime Notizie dalla rete : Lite tra 'Ignorante e buzzurro', scintille e insulti da Barbara D'Urso: che lite tra Zenga e Cecchi Paone Clima piuttosto teso durante l'ultima puntata di ' Live non è la D'Urso ', programma di canale 5 andato in onda domenica sera. Nel corso della trasmissione è scoppiata una violenta lite tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone , sfociata in pesanti insulti e minacce di querele. L'allenatore italiano, collegato telefonicamente con lo studio, si è visto attaccare in seguito a un ...

Omicidio Nicholas Di Martino, al via il processo ai baby killer Una scia di sangue e morte inserita in una lite tra bande per il controllo delle piazze di spaccio a Gragnano. In cella da mesi, sul capo di Maurizio Apicella, 20 anni e figlio del ras Rossano l'...

Macchie di sangue in via Baiamonti, lite tra cani la causa triestecafe.it Omicidio Nicholas Di Martino, al via il processo ai baby killer Un minorenne ucciso con una coltellata, il cugino ferito gravemente e un raid punitivo fallito a distanza di un’ora. Partito il processo ai killer di Nicholas Di Martino, il 17enne assassinato il 15 m ...

Giovani senza mascherina sul bus: scoppia lite con l'autista Lite tra autista e due giovani che non indossavano la mascherina anti-Covid questa mattina su un autobus della linea 162 dell' ANM. I due sono saliti sull' autobus a Marano e l' autista li ha richiama ...

Clima piuttosto teso durante l'ultima puntata di ' Live non è la D'Urso ', programma di canale 5 andato in onda domenica sera. Nel corso della trasmissione è scoppiata una violentaWalter Zenga e Alessandro Cecchi Paone , sfociata in pesanti insulti e minacce di querele. L'allenatore italiano, collegato telefonicamente con lo studio, si è visto attaccare in seguito a un ...Una scia di sangue e morte inserita in unabande per il controllo delle piazze di spaccio a Gragnano. In cella da mesi, sul capo di Maurizio Apicella, 20 anni e figlio del ras Rossano l'...Un minorenne ucciso con una coltellata, il cugino ferito gravemente e un raid punitivo fallito a distanza di un’ora. Partito il processo ai killer di Nicholas Di Martino, il 17enne assassinato il 15 m ...Lite tra autista e due giovani che non indossavano la mascherina anti-Covid questa mattina su un autobus della linea 162 dell' ANM. I due sono saliti sull' autobus a Marano e l' autista li ha richiama ...