L’Italia a Difesa dell’Africa La visita di Guerini tra Gibuti e Somalia

"L'impegno italiano in Africa è un unicum: nel Sahel, nel Corno d'Africa, nel Golfo di Guinea e in Libia si decide la nostra sicurezza e per questo è necessario far convergere gli sforzi attuali verso una visione sistemica sotto l'egida dell'Unione europea". È con queste parole che Lorenzo Guerini rilancia una strategia italiana (ed europea) per l'Africa, durante la visita ufficiale tra Gibuti e Somalia. "Le conseguenze della crisi di questa grande area e la forte ripresa della minaccia terroristica jihadista si riflettono nel Mediterraneo e in Europa", ha chiarito il ministro della Difesa. La due-giorni è stata intensa. A Gibuti, Guerini ha incontrato il presidente della Repubblica Isamail Omar Guelleh e il ministro della Difesa Hassan Omar Mohamed ...

