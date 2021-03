'L'Isola dei Famosi', Valentina Persia e Akash Kumar vincono le sfide individuali (Di martedì 23 marzo 2021) La terza puntata de 'L'Isola dei Famosi' , in onda lunedì 22 marzo su Canale 5 , si è aperta con due sfide individuali che hanno messo in palio preziosi confort, come tre coperte per scaldare le notti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) La terza puntata de 'L'dei' , in onda lunedì 22 marzo su Canale 5 , si è aperta con dueche hanno messo in palio preziosi confort, come tre coperte per scaldare le notti ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Valentina Persia scoppia in lacrime durante la notte: ecco cosa è successo #isoladeifamosi… - _louxxsunshine_ : mi sto sentendo male?? #tzvip -