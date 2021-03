L’Isola dei Famosi 2021, le nomination del 22 marzo (video) (Di martedì 23 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 le nomination di ieri 22 marzo, nominati Brando e Francesca (video) L’Isola dei Famosi 2021 nella puntata di ieri lunedì 22 marzo ha visto una nuova eliminazione con l’uscita di Akash e nuove prove oltre che uno scambio tra concorrenti (qui i video) con Brando Giorgi vinto dai Burinos e Daniela Martani passata tra i Rafinados (qui l’elenco). Naturalmente c’è stata una nuova tornata di nomination questa volta i non immuni erano i Burinos. nomination segrete per loro con Brando appena arrivato nel gruppo e subito nominato. ??????????<??????????< Per i Rafinados nomination palesi e il nome che emerge è quello di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 marzo 2021)deiledi ieri 22, nominati Brando e Francesca (deinella puntata di ieri lunedì 22ha visto una nuova eliminazione con l’uscita di Akash e nuove prove oltre che uno scambio tra concorrenti (qui i) con Brando Giorgi vinto dai Burinos e Daniela Martani passata tra i Rafinados (qui l’elenco). Naturalmente c’è stata una nuova tornata diquesta volta i non immuni erano i Burinos.segrete per loro con Brando appena arrivato nel gruppo e subito nominato. ???????????????????< Per i Rafinadospalesi e il nome che emerge è quello di ...

