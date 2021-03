«L’Isola dei Famosi 2021»: la terza puntata è all’insegna degli spoiler (Di martedì 23 marzo 2021) All’Isola dei Famosi, si sa, i segreti hanno vita breve. Ce ne siamo accorti nel 2015, quando l’opinionista Mara Venier spoilerò ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda; nel 2016, quando la naufraga Simona Ventura, una volta rientrata in studio, spoilerò agli ex compagni l’esistenza di Playa Soledad, e ancora una volta nel 2021, quando la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Tommaso Zorzi si lasciano scappare che esista un’isola, Parasite Island, sulla quale vivono due concorrenti all’insaputa degli altri (il fatto che la cosiddetta Ultima Spiaggia esista dalla seconda edizione è, naturalmente, un dettaglio trascurabile, soprattutto per i concorrenti che, arrivati alla quindicesima edizione, dovrebbero ormai sapere che, una volta eliminati, saranno automaticamente trasportati altrove per poter proseguire la loro Isola fino a quando il pubblico lo deciderà). https://twitter.com/BITCHYFit/status/1374125735389061124 Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) All’Isola dei Famosi, si sa, i segreti hanno vita breve. Ce ne siamo accorti nel 2015, quando l’opinionista Mara Venier spoilerò ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda; nel 2016, quando la naufraga Simona Ventura, una volta rientrata in studio, spoilerò agli ex compagni l’esistenza di Playa Soledad, e ancora una volta nel 2021, quando la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Tommaso Zorzi si lasciano scappare che esista un’isola, Parasite Island, sulla quale vivono due concorrenti all’insaputa degli altri (il fatto che la cosiddetta Ultima Spiaggia esista dalla seconda edizione è, naturalmente, un dettaglio trascurabile, soprattutto per i concorrenti che, arrivati alla quindicesima edizione, dovrebbero ormai sapere che, una volta eliminati, saranno automaticamente trasportati altrove per poter proseguire la loro Isola fino a quando il pubblico lo deciderà). https://twitter.com/BITCHYFit/status/1374125735389061124

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - GiacomoNesci : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… - peeeeesca : RT @trashbiccis: Gilles Rocca potrebbe benissimo vincere l'#Isola dei Famosi. Segnatevi questo tweet. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Top 30 migliori Rete Ortopedica Singola del 2021: recensione e funzionalità intelligenti Rapubblica