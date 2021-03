L'ipotesi del Governo: zona rossa nazionale per la settimana dopo Pasqua (Di martedì 23 marzo 2021) C'è un'ipotesi di estensione della zona rossa fino all'11 aprile, per arginare il Covid e le sue varianti. Eccezione possibile sarebbe la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle primarie. L'... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) C'è un'di estensione dellafino all'11 aprile, per arginare il Covid e le sue varianti. Eccezione possibile sarebbe la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle primarie. L'...

