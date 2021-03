Liceale 14enne si lancia dalla finestra della scuola a Sant’Agata di Militello

(Di martedì 23 marzo 2021)di 14 anni si ètadel secondo piano del liceo scientifico che frequenta adi, provincia di Messina. La ragazza, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, avrebbe lasciato una lunga lettera di addio in cui si rivolge a genitori ed amici. Attualmente ricoverata, lotta per la vita: è gravissima., nella lettera, avrebbe chiesto scusa ai genitori e agli amici per l’estremo gesto, di cui ancora non si conoscono

Advertising

IlFattoNisseno : Messina, liceale 14enne si lancia dalla finestra della scuola: è gravissima - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Studentessa si lancia dalla finestra del liceo: è in gravissime condizioni. LEGGI ??… - bisagnino : Messina, liceale 14enne si getta dalla finestra delle scuola. Ha lasciato una lunga lettera d’addio - enricodigiacomo : Una studentessa liceale di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che frequen… - SecolodItalia1 : Messina, liceale 14enne si getta dalla finestra delle scuola. Ha lasciato una lunga lettera d’addio… -

Ultime Notizie dalla rete : Liceale 14enne

Read More News Messina,si lancia da finestra della scuola: gravissima 22 Marzo 2021 Una studentessadi 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che ...Read More News Messina,si lancia da finestra della scuola: gravissima 22 Marzo 2021 Una studentessadi 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che ...Attualmente ricoverata, lotta per la vita: è gravissima. Liceale 14enne, nella lettera, avrebbe chiesto scusa ai genitori e agli amici per l’estremo gesto, di cui ancora non si conoscono i motivi. Le ...Una studentessa liceale di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che frequenta. E' accaduto nel primo pomeriggio a Sant ...