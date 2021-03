Libia e non solo. Ecco l’Italia nel Mediterraneo (e la sponda Usa) (Di martedì 23 marzo 2021) Domenica 21 Marzo il ministro degli Esteri Luigi di Maio si è recato a Tripoli per incontrare i nuovi esponenti del governo tecnico libico, governo insediatosi il 16 di Marzo a seguito di un voto di fiducia voluto dal Parlamento libico (HoR). Di Maio ha incontrato Abdulhamid Dbeibah, il nuovo primo ministro che prende il posto di Fayez al Serraj in carica dal 2016, e i vice presidenti Mousa Al Koni e Abdullah Al-Lafi. Anche Najla Al-Mangoush, la neoeletta ministra degli Esteri, era presente all’incontro. Questo rende Di Maio il primo tra i ministri Ue ad incontrare esponenti del nuovo governo di unità nazionale libico. “Italia e Libia sono accomunate da importanti interessi geo-strategici”, ha ribadito Di Maio, tra i quali “il tema dei flussi migratori” e “la cooperazione economica fra i nostri Paesi”. Inoltre, il ministro degli Esteri ha anche sottolineato il ruolo ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Domenica 21 Marzo il ministro degli Esteri Luigi di Maio si è recato a Tripoli per incontrare i nuovi esponenti del governo tecnico libico, governo insediatosi il 16 di Marzo a seguito di un voto di fiducia voluto dal Parlamento libico (HoR). Di Maio ha incontrato Abdulhamid Dbeibah, il nuovo primo ministro che prende il posto di Fayez al Serraj in carica dal 2016, e i vice presidenti Mousa Al Koni e Abdullah Al-Lafi. Anche Najla Al-Mangoush, la neoeletta ministra degli Esteri, era presente all’incontro. Questo rende Di Maio il primo tra i ministri Ue ad incontrare esponenti del nuovo governo di unità nazionale libico. “Italia esono accomunate da importanti interessi geo-strategici”, ha ribadito Di Maio, tra i quali “il tema dei flussi migratori” e “la cooperazione economica fra i nostri Paesi”. Inoltre, il ministro degli Esteri ha anche sottolineato il ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia non La Ocean Viking è arrivata ad Augusta I cinque migranti sui quali ieri è stata scoperta l'infezione, infatti, potrebbero non essere gli ... dopo giorni di richieste avanzate prima alla Libia stessa, poi a Italia e Malta. L'ultimo ...

Mare Jonio, udienza al tribunale del riesame. La difesa: 'stato di necessita' 'A quella donna, per la quale secondo quanto scritto nel decreto di sequestro non erano necessarie cure, non e' stato mai chiesto delle violenze subite. E di sevizie e violenze subite in Libia, ci ...

Libia: tangenti, segreti, torture, mafia politica, faide e patti indicibili Avvenire Niger, la trincea insanguinata del Califfato africano Sette Paesi sui 10 più pericolosi del mondo sono nel continente, sotto il Sahara. A cui se ne aggiungono altri 9 che prima erano ritenuti sicuri. Il Niger è tra questi ...

Anchorage: parte in salita il confronto tra Cina e Stati Uniti Riascolta Anchorage: parte in salita il confronto tra Cina e Stati Uniti di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

