L’Europa è in ritardo sui vaccini. Bruxelles al lavoro per ottimizzare la capacità produttiva. Gentiloni: “Ci vuole reciprocità, non guerre commerciali” (Di martedì 23 marzo 2021) “Il lavoro che stiamo facendo a livello della Commissione Europea è ottimizzare la capacità produttiva. Se ci riusciamo, e penso che ci possiamo riuscire, avremo all’incirca 360/370 milioni di dosi nel secondo trimestre di quest’anno, nonostante il calo di AstraZeneca, e potremmo arrivare a quell’obiettivo del 70% degli adulti vaccinati entro la fine dell’estate: è ancora possibile”. È quanto ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. “L’Europa – ammette il commissario europeo all’Economia – può recuperare il ritardo nelle vaccinazioni, causato anche dal fatto che AstraZeneca ha preso un impegno e non riesce a rispettarlo. Ma il ritardo non può valere solo in Ue, sui vaccini ci vuole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 marzo 2021) “Ilche stiamo facendo a livello della Commissione Europea èla. Se ci riusciamo, e penso che ci possiamo riuscire, avremo all’incirca 360/370 milioni di dosi nel secondo trimestre di quest’anno, nonostante il calo di AstraZeneca, e potremmo arrivare a quell’obiettivo del 70% degli adulti vaccinati entro la fine dell’estate: è ancora possibile”. È quanto ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo. “– ammette il commissario europeo all’Economia – può recuperare ilnelle vaccinazioni, causato anche dal fatto che AstraZeneca ha preso un impegno e non riesce a rispettarlo. Ma ilnon può valere solo in Ue, suici...

Advertising

Maumol : Essere autonomi nella produzione dei vaccini è la vera sfida da vincere e quanto fatto dal presidente Biden negli S… - FrancescoLollo1 : Prenotare un numero maggiore di #vaccini e produrre dosi in Italia: questo è quello che andava fatto per tutelare l… - airone555 : RT @FrancescoLollo1: Prenotare un numero maggiore di #vaccini e produrre dosi in Italia: questo è quello che andava fatto per tutelare la p… - SoniaLaVera : RT @FrancescoLollo1: Prenotare un numero maggiore di #vaccini e produrre dosi in Italia: questo è quello che andava fatto per tutelare la p… - GHERARDIMAURO1 : RT @FrancescoLollo1: Prenotare un numero maggiore di #vaccini e produrre dosi in Italia: questo è quello che andava fatto per tutelare la p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa ritardo Vaccini Covid: il tabu' dei brevetti in Europa - ItaliaOggi.it Italia Oggi