Letta vuole nominare delle donne come capigruppo: alla Camera c’è l’intesa, in Senato no (Di martedì 23 marzo 2021) Un primo passo è stato fatto: il PD ha trovato l’intesa per il nuovo capogruppo alla Camera. O meglio, per la nuova capogruppo. Ora bisogna capire quello che succederà in Senato: l’incontro tra il segretario Letta e i Senatori dem è iniziato circa un’ora fa, ma probabilmente sarà più duro di quello avvenuto a Montecitorio. L’attuale capogruppo Andrea Marucci, infatti, a differenza di Graziano Delrio, non sembra essere disposto a lasciare il suo posto. Nonostante questo, però, Letta pare essere comunque fiducioso: “Tra pisani e lucchesi si trova sempre un’intesa”, ha infatti commentato al termine del colloquio con il Senatore. Capogruppo PD, Delrio è pronto a dimettersi L’attuale capogruppo del PD alla Camera Graziano ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) Un primo passo è stato fatto: il PD ha trovatoper il nuovo capogruppo. O meglio, per la nuova capogruppo. Ora bisogna capire quello che succederà in: l’incontro tra il segretarioe iri dem è iniziato circa un’ora fa, ma probabilmente sarà più duro di quello avvenuto a Montecitorio. L’attuale capogruppo Andrea Marucci, infatti, a differenza di Graziano Delrio, non sembra essere disposto a lasciare il suo posto. Nonostante questo, però,pare essere comunque fiducioso: “Tra pisani e lucchesi si trova sempre un’intesa”, ha infatti commentato al termine del colloquio con ilre. Capogruppo PD, Delrio è pronto a dimettersi L’attuale capogruppo del PDGraziano ...

