L’esule e attivista uiguro Dolkun Isa | «Le sanzioni Ue non bastano | l’Europa smetta di fare affari con le aziende cinesi complici» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 23 marzo 2021) Dopo più di trent’anni, l’Unione Europea è tornata a sanzionare la Cina per violazioni di diritti umani. Questa volta al centro dell’azione europea c’è la repressione degli uiguri, la minoranza etnica che vive nella Regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina e sottoposta da decenni a persecuzioni. A partire dal 2016, la repressione cinese si è però intensificata e sistematizzata con la costruzione di campi di internamento dove, secondo stime indipendenti, sarebbero stati rinchiusi almeno un milione di uiguri. Agli stupri, le torture, le sterilizzazioni e gli aborti forzati che avvengono all’interno di questi campi l’Unione europea ha risposto sanzionando quattro ufficialidello Xinjiang e dell’ufficio per la pubblica sicurezza del Production and Construction Corps, l’ente che si occupa dei campi di internamento. «Siamo molto felici della ...