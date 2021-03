L’Estate Fiorentina? Si farà Il Comune lancia bando per associazioni culturali

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) FIRENZE – L’Estate Fiorentina “si farà malgrado le incertezze dettate dal perdurare della pandemia”. È l’impegno che si prende il Comune, che affida l’organizzazione della rassegna all’associazione Muse. Se lo scorso anno, infatti, le iniziative furono fortemente ridotte, quest’anno Palazzo Vecchio ha deciso “di fare di tutto per mantenere la kermesse”, per questo tra pochi giorni aprirà il nuovo bando di partecipazione rivolto alle associazioni culturali. Nello stesso bando, per la prima volta, verranno uniti i contributi triennali 2021-2023 (10.000 euro al massimo per i singoli eventi estivi, mentre per le attività triennali non ci sono limiti).