L’Eredità | la campionessa Martina vince ancora | ecco qual era la parola della Ghigliottina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 marzo 2021) Manca pochissimo per una nuova puntata de, il quiz game più seguito dagli italiani. Prima però scopriamo com’è andata ladi ieri. La pluri-Crocchia è riuscita,una volta, a portarsi a casa una bella vittoria. Per oggi l’appuntamento è come sempre alle ore 18:45 su Rai 1, con Flavio Insinna al timone de: ladi ieri Laormai super conosciuta da tutti,, ieri si è seduta al tavolocon ben 230.000. Durante la scelta delle parole ...