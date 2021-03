L’Eredità, il futuro di Martina Crocchia dopo il quiz di Rai 1: cosa potrebbe fare in tv (Di martedì 23 marzo 2021) Ha 39 anni, è molto fotogenica, simpatica e preparata: parliamo di Martina Crocchia, attuale campionessa de L’Eredità: l’insegnante di pole dance, grazie alla sua genuinità e intelligenza, sta conquistando il favore del pubblico. Ma cosa farà una volta terminata la sua avventura nel quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna? In molti prevedono per lei un futuro simile a quello di Massimo Cannoletta, altro amatissimo campione de L’Eredità: al momento, il divulgatore che ha vinto 280mila euro in 51 puntate, è ospite fisso di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’. C’è chi, però, non vede di buon occhio Martina: “Inizio ad essere terrorizzato all’idea che, una volta uscita da #Leredità, Martina possa trovare un impiego in TV come ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021) Ha 39 anni, è molto fotogenica, simpatica e preparata: parliamo di, attuale campionessa de: l’insegnante di pole dance, grazie alla sua genuinità e intelligenza, sta conquistando il favore del pubblico. Mafarà una volta terminata la sua avventura nelshow di Rai 1 condotto da Flavio Insinna? In molti prevedono per lei unsimile a quello di Massimo Cannoletta, altro amatissimo campione de: al momento, il divulgatore che ha vinto 280mila euro in 51 puntate, è ospite fisso di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’. C’è chi, però, non vede di buon occhio: “Inizio ad essere terrorizzato all’idea che, una volta uscita da #Leredità,possa trovare un impiego in TV come ...

Advertising

12qbert : RT @KRISKSB: @comis_william 4)Prendersi cura del Passato è il migliore investimento per il Futuro,sia in termini immaginari,sia in termini… - comis_william : RT @KRISKSB: @comis_william 4)Prendersi cura del Passato è il migliore investimento per il Futuro,sia in termini immaginari,sia in termini… - KRISKSB : @comis_william 4)Prendersi cura del Passato è il migliore investimento per il Futuro,sia in termini immaginari,sia… - Ivcom73 : RT @Comuneperugia: “Dobbiamo iniziare a pensare come un fiume se vogliamo lasciare un'eredità di bellezza e vita per le generazioni future”… - Comuneperugia : “Dobbiamo iniziare a pensare come un fiume se vogliamo lasciare un'eredità di bellezza e vita per le generazioni fu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità futuro Le vostre domande - Eredità, niente diritti per i conviventi (ai figli va sempre il 50% del patrimonio) Corriere della Sera