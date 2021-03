L’Eredità 23 marzo 2021, Martina Crocchia alla dodicesima Ghigliottina stavolta non ce la fa (Di martedì 23 marzo 2021) Rispondendo ad una domanda su un salmo biblico Martina Crocchia guadagna nuovamente l’accesso alla Ghigliottina, confermandosi la super campionessa che è. LEGGI ANCHE => Cannoletta ormai volto noto Rai: toccherà la stessa sorte a Martina Crocchia? stavolta Martina è giunta alla sfida finale con un bottino da 170.000 euro, divenuti 21.250 euro dopo i dimezzamenti del caso (stavolta sono stati tre). Queste le cinque parole attraverso le quali avrebbe dovuto indovinare la parola nascosta nella busta: Presentatore Opera Avere Anziano Tom Cruise. Dopo una trentina di secondi, Martina ha scritto la sua parola – apparendo però non troppo convinta. Qual è stata la parola scritta ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) Rispondendo ad una domanda su un salmo biblicoguadagna nuovamente l’accesso, confermandosi la super campionessa che è. LEGGI ANCHE => Cannoletta ormai volto noto Rai: toccherà la stessa sorte aè giuntasfida finale con un bottino da 170.000 euro, divenuti 21.250 euro dopo i dimezzamenti del caso (sono stati tre). Queste le cinque parole attraverso le quali avrebbe dovuto indovinare la parola nascosta nella busta: Presentatore Opera Avere Anziano Tom Cruise. Dopo una trentina di secondi,ha scritto la sua parola – apparendo però non troppo convinta. Qual è stata la parola scritta ...

