Leone Lucia Ferragni: messaggio per mamma Chiara e la sorellina Vittoria (Di martedì 23 marzo 2021) Leone Lucia Ferragni manda un tenero messaggio e mamma Chiara e alla sorellina Vittoria ed emoziona i followers dei genitori, video. Leone Lucia Ferragni emoziona tutti con il dolcissimo messaggio inviato a mamma Chiara e alla sorellina Vittoria. Rimasto a casa con i nonni, in attesa di poter riabbracciare la mamma e poter conoscere la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 marzo 2021)manda un teneroe allaed emoziona i followers dei genitori, video.emoziona tutti con il dolcissimoinviato ae alla. Rimasto a casa con i nonni, in attesa di poter riabbracciare lae poter conoscere la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

COLDVPLAYS : Ogni volta che vedo Dua Lipa mi viene in mente Leone Lucia Ferragni che dice L’AMICA DELLA MAMMA - ikigaiseb : RT @franzisksksksk: la fortuna di Leone e Vittoria Lucia Ferragni non sta solo nell'esser nati in una famiglia indubbiamente abbiente ma so… - chiara0174 : RT @IR0NLANG: Leone Lucia ???????Vittoria Lucia Ferragni ????????? Ferragni 19 marzo 2018 ?????23 marzo 2021 #Ferragnez - kscarlett22_ : RT @franzisksksksk: la fortuna di Leone e Vittoria Lucia Ferragni non sta solo nell'esser nati in una famiglia indubbiamente abbiente ma so… - AriLomaz : RT @IR0NLANG: Leone Lucia ???????Vittoria Lucia Ferragni ????????? Ferragni 19 marzo 2018 ?????23 marzo 2021 #Ferragnez -