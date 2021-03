Leonardo: le anticipazioni della prima puntata (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa muoveva l'infinita immaginazione di Leonardo da Vinci? Quale travaglio nascondevano le sue più grandi opere e chi era la donna misteriosa che ha ispirato il suo capolavoro perduto, Leda col cigno? Sono queste alcune delle domande attorno a cui ruota Leonardo, la serie evento che racconta la vita, le opere d'arte e la complessità umana di un grande artista, interpretato da Aidan Turner, in onda su Rai1 in anteprima internazionale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul primo episodio della fiction coprodotta da Lux Vide con Rai Fiction e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, in onda martedì 23 marzo. Leonardo, le anticipazioni della prima puntata Milano, 1506. Leonardo da Vinci (Aidan Turner) viene ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa muoveva l'infinita immaginazione dida Vinci? Quale travaglio nascondevano le sue più grandi opere e chi era la donna misteriosa che ha ispirato il suo capolavoro perduto, Leda col cigno? Sono queste alcune delle domande attorno a cui ruota, la serie evento che racconta la vita, le opere d'arte e la complessità umana di un grande artista, interpretato da Aidan Turner, in onda su Rai1 in anteinternazionale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul primo episodiofiction coprodotta da Lux Vide con Rai Fiction e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, in onda martedì 23 marzo., leMilano, 1506.da Vinci (Aidan Turner) viene ...

