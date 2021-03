Leonardo: la trama della prossima puntata (seconda), le anticipazioni (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nella prima serata, previsti due episodi. Nel primo della seconda puntata (il terzo in totale) Leonardo si trasferisce ufficialmente a Milano sotto gli Sforza. Ma il fascino suscitato in lui dalla famiglia ducale si tramuta con rapidità in un’altra cocente delusione. Ludovico Sforza, infatti, lo incarica di dedicarsi all’allestimento di alcune scene teatrali, e Leonardo non si sente capito. Tuttavia, proverà a trasformare anche questo compito nell’opportunità di dar sfogo al proprio estro. Intanto, le personalità che lo circondano non gl’infondono affatto fiducia a causa di costumi ambigui e una moralità dubbia. E attraversando ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nella prima serata, previsti due episodi. Nel primo(il terzo in totale)si trasferisce ufficialmente a Milano sotto gli Sforza. Ma il fascino suscitato in lui dalla famiglia ducale si tramuta con rapidità in un’altra cocente delusione. Ludovico Sforza, infatti, lo incarica di dedicarsi all’allestimento di alcune scene teatrali, enon si sente capito. Tuttavia, proverà a trasformare anche questo compito nell’opportunità di dar sfogo al proprio estro. Intanto, le personalità che lo circondano non gl’infondono affatto fiducia a causa di costumi ambigui e una moralità dubbia. E attraversando ...

