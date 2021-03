Leonardo, la serie tv: quante puntate sono? (Di martedì 23 marzo 2021) Una nuova saga rinascimentale per il pubblico di Raiuno: è Leonardo, la serie evento che Lux Vide (la stessa casa di produzione dietro I Medici) propone dal 23 marzo 2021. Una serie tv che tra realtà storica e finzione riporta in tv la storia del Genio toscano, qui interpretato dall’attore inglese Aidan Turner. Ma da quante puntate è composto Leonardo? La serie tv, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, è formata da otto episodi di 50 minuti circa l’uno, in onda due per sera per quattro prime serate, il martedì. Il finale di stagione, quindi, è previsto per il 13 aprile. Leonardo, la trama Figlio illegittimo di un notaio della cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un’infanzia solitaria, guidata da un profondo bisogno ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 marzo 2021) Una nuova saga rinascimentale per il pubblico di Raiuno: è, laevento che Lux Vide (la stessa casa di produzione dietro I Medici) propone dal 23 marzo 2021. Unatv che tra realtà storica e finzione riporta in tv la storia del Genio toscano, qui interpretato dall’attore inglese Aidan Turner. Ma daè composto? Latv, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, è formata da otto episodi di 50 minuti circa l’uno, in onda due per sera per quattro prime serate, il martedì. Il finale di stagione, quindi, è previsto per il 13 aprile., la trama Figlio illegittimo di un notaio della cittadina rurale di Vinci, in Toscana,vive un’infanzia solitaria, guidata da un profondo bisogno ...

