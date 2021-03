Leonardo, il bacio gay nella fiction incendia i social: "La Rai esce dal Medioevo" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con Leonardo va in scena il bacio gay tra Aidan Turner e Kit Clarke e la reazione sui social è immediata, ma complessivamente favorevole: 'Finalmente la Rai è uscita dal Mediovevo'. Questa sera Leonardo ha debuttato in prima serata su Rai1 e lo ha fatto con la scena di un bacio gay tra Aidan Turner e Kit Clarke che ha sollevato una reazione immediata sui social da parte degli spettatori. Una reazione favorevole nei confronti di quella che è stata accolta come una "svolta" da parte della Rai. In Leonardo Aidan Turner interpreta Leonardo Da Vinci. Nel cast della fiction figurano anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. Negli ultimi giorni si è parlato molto degli aspetti storici della serie, che presenta degli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conva in scena ilgay tra Aidan Turner e Kit Clarke e la reazione suiè immediata, ma complessivamente favorevole: 'Finalmente la Rai è uscita dal Mediovevo'. Questa seraha debuttato in prima serata su Rai1 e lo ha fatto con la scena di ungay tra Aidan Turner e Kit Clarke che ha sollevato una reazione immediata suida parte degli spettatori. Una reazione favorevole nei confronti di quella che è stata accolta come una "svolta" da parte della Rai. InAidan Turner interpretaDa Vinci. Nel cast dellafigurano anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. Negli ultimi giorni si è parlato molto degli aspetti storici della serie, che presenta degli ...

