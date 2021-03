Leonardo Da Vinci, la verità sull’arresto per l’avvelenamento di Caterina da Cremona (Di martedì 23 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la prima puntata della fiction su Leonardo Da Vinci, in cui Matilde De Angelis interpreta la famigerata Caterina da Cremona. Ecco chi era. Oggi 23 marzo partirà l’attesissima fiction su Leonardo Da Vinci, in onda circa alle 21,25 su Rai1. La produzione è piuttosto grande e questa prima puntata è stata molto attesa dai telespettatori. Ne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la prima puntata della fiction suDa, in cui Matilde De Angelis interpreta la famigeratada. Ecco chi era. Oggi 23 marzo partirà l’attesissima fiction suDa, in onda circa alle 21,25 su Rai1. La produzione è piuttosto grande e questa prima puntata è stata molto attesa dai telespettatori. Ne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Unomattina : A #Unomattina per le interviste delle 8.37 Alessandro Sperduti, giovanissimo attore con un curriculum da star. Dal… - vogue_italia : Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis… - amytkd_ : @d3fencelesSam_ non so se può esserti d’aiuto, ma magari potresti, per ogni argomento, scegliere una canzone (non p… - amaliocremones3 : Barbara Frale: «Leonardo Da Vinci genio senza pace, una personalità tormentata» - dbm_redd : Leonardo Da Vinci -