Leonardo | Caterina da Cremona esiste davvero? La risposta della produzione ai fan sui social

(Di martedì 23 marzo 2021) I fan suisono stati incuriositi dalla figura dida, personaggio presente nella fiction Raie interpretato dalla nota attrice Matilda De Angelis. La prima puntata andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno, per un totale di 8 puntate. Ecco ladanon, ma…danonnella realtà, come ha spiegato anche Lux Vide in un post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lux Vide (@luxvide) Il cast è composto da: Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, Giancarlo ...

...da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio ( Giancarlo Giannini ) dove incontra per la prima volta la modella. Mentre il loro rapporto si fa via via molto complicato,si ...Aidan Turner ènell'omonima serie che vanta la presenza anche di Matilda De Angelis nel ruolo dida CremonaLeonardo: chi è Caterina da Cremona? Caterina da Cremona, migliore amica e musa di Leonardo Da Vinci, così come la sua storia nella trama della serie tv, non ha riferimenti storici reali. Non esistono ...Anticipazioni della prima puntata di Leonardo, la fiction con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore in onda su Rai1.