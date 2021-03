Leonardo, Caterina da Cremona è veramente esistita? (Di martedì 23 marzo 2021) Caterina da Cremona è veramente esistita? La verità sul personaggio presente in “Leonardo” interpretato da Matilda De Angelis Leonardo è una serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. La serie ha come protagonista Aidan Turner nel ruolo di Leonardo da Vinci. Nel cast sono presenti anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021)da? La verità sul personaggio presente in “” interpretato da Matilda De Angelisè una serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. La serie ha come protagonista Aidan Turner nel ruolo dida Vinci. Nel cast sono presenti anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

theborgiasITA : #Leonardo, chi era Caterina da Cremona? ?? - italiansTV : LEONARDO: SU RAI ITALIA LA PRIMA PUNTATA DEDICATA A DA VINCI ROMA - Con Aidan Turner (Leonardo) e Matilda De Angeli… - Frances08241252 : RT @ladyc8992: Stasera #Leonardo finalmente! Non vedo l’ora. Aspetto questa serie da mesi e mesi. E super entusiasta di vedere la mia belli… - Giovannapolido3 : RT @ladyc8992: Stasera #Leonardo finalmente! Non vedo l’ora. Aspetto questa serie da mesi e mesi. E super entusiasta di vedere la mia belli… - ladyc8992 : Stasera #Leonardo finalmente! Non vedo l’ora. Aspetto questa serie da mesi e mesi. E super entusiasta di vedere la… -