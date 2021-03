Legea e Givova, dalla canzone di Speranza al diventare sponsor tecnico del Napoli e sponsor dell’Isola dei Famosi (Di martedì 23 marzo 2021) Trasim nta galera ca tuta ra LegeaRa Zeus o ra GivovaScarpe slacciate o’ perNew Balance o DiadoraFors sbagliamm i modMa nu sbagliamm a modaTrasimm nda geleraLegea, Zeus e Givova Cantava così Speranza in un traccione uscito nel 2018, intitolato – per l’appunto – ‘Givova’. Una sorta di ‘7 Miliardi’ (canzone di Massimo Pericolo il cui mood e la cui grinta mi ricorda parecchio la traccia in questione) ante litteram in salsa partenopea, con un testo in cui Speranza parla della moda da gabbio. Moda fatta di tute Legea o Givova, brand apprezzatissimi in tutti i quartieri d’Italia. Scriviamo oggi di Givova per sottolineare il fatto dal brand, al pari di Legea. Partiamo da ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 23 marzo 2021) Trasim nta galera ca tuta raRa Zeus o raScarpe slacciate o’ perNew Balance o DiadoraFors sbagliamm i modMa nu sbagliamm a modaTrasimm nda gelera, Zeus eCantava cosìin un traccione uscito nel 2018, intitolato – per l’appunto – ‘’. Una sorta di ‘7 Miliardi’ (di Massimo Pericolo il cui mood e la cui grinta mi ricorda parecchio la traccia in questione) ante litteram in salsa partenopea, con un testo in cuiparla della moda da gabbio. Moda fatta di tute, brand apprezzatissimi in tutti i quartieri d’Italia. Scriviamo oggi diper sottolineare il fatto dal brand, al pari di. Partiamo da ...

